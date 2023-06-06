Akü değiştirirken bir anda yola savruldular... O anlar kamerada | Video 06.06.2023 | 16:22 Antalya’da virajı alamayıp kontrolden çıkan otomobil, park halinde aküsü değiştirilen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette aküleri değiştiren iki personel yola savruldu, otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı. 3 kişinin yaralandığı kazanın gerçekleştiği yerde 2 gün öncesi gerçekleşen bir başka kazada ise motosikletli kurye ölümden kıl payı kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 29 Mayıs Pazartesi günü Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havada viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini yitiren sürücünün kullandığı otomobil, o sırada park halinde aküsü değiştirilen bir kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin içerisinde akü değişimi yapan Talha Şeker ve Mehmet Kirit yola savruldu. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı. İhbarla birlikte olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, akü işletmesinin çalışanlarını hastaneye kaldırırken, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kamyonet çarpması ve Şeker ile Kirit'in araçtan fırlayarak yola savrulmaları yer aldı.Bahse konu kazanın yaşandığı aynı yerde 2 gün öncesi iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandığı da görüntülere yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce bariyerlere çarptığı ardından yola çıkmakta olan motosikletli kuryeye doğru yöneldiği ve kuryenin son anda fark etmesiyle ölümden kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.Yaralanan akü işletmesi çalışanlarının mesai arkadaşlarından Hüseyin Özdarmar, "Haftada 2-3 kaza oluyor. Yağış olursa sıklığı da değişiyor. Önlem alınmasını istiyoruz. Yolu bilmeyenler ister istemez bize doğru geliyorlar. 3 kişi yaralandı. Ben kazadan 20 saniye önce girdim içeriye, bir arkadaşım 5 saniye önce, bir arkadaşımda kapıdayken son anda fark etti. Hepimiz aynı anda kazaya karışacaktık belki de. Cumartesi günü de yan tarafımızdaki paketçi arkadaşımız kıl payı kurtuldu. Çarpış olsaydı hiç sansı olmayacaktı" dedi.Bölgedeki esnaflardan Ömer Kurt da, virajın oldukça keskin olduğunu ve bölgeye kavşak ve trafik ışıklandırılması gerektiğini söyledi.