Alanya’da rögarlar taştı, çarşı merkezini su bastı | Video 06.12.2023 | 14:38 Antalya'nın Alanya ilçesinde yoğun sağanak yağış ve dolunun ardından yollar adeta göle döndü. Şehir merkezinde bulunan turizm çarşısını rögarların taşması sonucu su bastı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alanya ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur kısa bir süre sonra yerini dolu yağışına bırakırken, yollar beyaza büründü. Vatandaşlar ise dolundan kurtulmak için iş yerlerine sığındı. Yoğun yağışın ardından yollar nehre döndü. Şehir merkezinde turizm çarşında bulunan birçok işyerini su bastı. Turizm esnafı ise ellerindeki fırça ve çek paslarla işyerlerindeki suları boşaltmak içen büyük gayret gösterdi.