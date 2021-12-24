Aleyna Tilki fena yakalandı! Babası yaşında iş insanı bakın kim çıktı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
03:35
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 bin 124 sikke ele geçirildi | Video 24.12.2021 | 12:22
03:22
03:06
02:37
Buzla kaplanan Porsuk Çayı havadan görüntülendi | Video 24.12.2021 | 11:19
03:23
Kediye görülmemiş doğum günü partisi | Video 24.12.2021 | 11:13
01:52
03:16
Ataşehir’de kamyonete çarpan araç yan yattı! O anlar kamerada | Video 24.12.2021 | 10:37
07:03
Şişen cep telefonu bataryası elinde patladı | Video 24.12.2021 | 10:20
13:31
03:12
02:38
02:38
Kafkasör Yaylası beyaza büründü. Muhteşem manzara böyle görüntülendi | Video 24.12.2021 | 09:47
00:27
Gebze’de hırsızlık yapan suç makineleri Ümraniye’de yakalandı | Video 24.12.2021 | 09:20
05:23
05:55
05:06
Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı | Video 24.12.2021 | 08:38
04:58
Fransa'dan Kayseri'ye ev almaya geldi, apartman boşluğuna düştü 23.12.2021 | 17:06
03:05
Esenler'de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 23.12.2021 | 16:45
02:45
Hurdacı, kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 23.12.2021 | 16:44
Genç popçu Aleyna Tilki ile iş insanı Haldun Demirhisar fena yakalandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki, 10 gün önce Etiler'deki bir restoranda yüzünü muhabirlerden saklayan bir erkekle yemek yemişti. O erkeğin, daha önce adı Serenay Sarıkaya ile anılan iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı. Çift önceki akşam Arnavutköy'deydi. Aleyna Tilki flaşlar patlayınca aracına koştu, Haldun Demirhisar ise zafer işareti yaptı. Haldun Demirhisar'ın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu iddia ediliyor.