Aleyna Tilki fena yakalandı! Babası yaşında iş insanı bakın kim çıktı | Video

Genç popçu Aleyna Tilki ile iş insanı Haldun Demirhisar fena yakalandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki, 10 gün önce Etiler'deki bir restoranda yüzünü muhabirlerden saklayan bir erkekle yemek yemişti. O erkeğin, daha önce adı Serenay Sarıkaya ile anılan iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı. Çift önceki akşam Arnavutköy'deydi. Aleyna Tilki flaşlar patlayınca aracına koştu, Haldun Demirhisar ise zafer işareti yaptı. Haldun Demirhisar'ın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu iddia ediliyor.