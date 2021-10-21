Video Yaşam Aleyna’nın otopsi raporu çıktı: "Ölüm sebebi genel beden travması, beyin kanaması ve iç kanama" | Video
Aleyna’nın otopsi raporu çıktı:

Aleyna’nın otopsi raporu çıktı: "Ölüm sebebi genel beden travması, beyin kanaması ve iç kanama" | Video

21.10.2021 | 11:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köpekten kaçarken ayağını kıran Yiğit: Futbol hayatım bitti 03:07
Köpekten kaçarken ayağını kıran Yiğit: Futbol hayatım bitti 21.10.2021 | 12:00
Küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri ele verdi 00:50
Küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri ele verdi 21.10.2021 | 12:00
Sarıyer’deki olay taksicilerin oyunu çıktı! 04:46
Sarıyer'deki olay taksicilerin oyunu çıktı! 21.10.2021 | 11:34
Kardeşini öldüren sanığa ’haksız tahrik’ indirimiyle 17 yıl 6 ay hapis 01:03
Kardeşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 17 yıl 6 ay hapis 21.10.2021 | 11:36
Aleyna’nın otopsi raporu çıktı: Ölüm sebebi genel beden travması, beyin kanaması ve iç kanama | Video 02:48
Aleyna’nın otopsi raporu çıktı: "Ölüm sebebi genel beden travması, beyin kanaması ve iç kanama" | Video 21.10.2021 | 11:28
Bolu’da D-100 yolunda sis etkili oldu 01:22
Bolu'da D-100 yolunda sis etkili oldu 21.10.2021 | 11:19
Sonbahar geldi, alerjik hastalıklar çoğaldı, bitki çaylarına rağbet arttı 05:50
Sonbahar geldi, alerjik hastalıklar çoğaldı, bitki çaylarına rağbet arttı 21.10.2021 | 10:46
Müge Anlı canlı izle: 21 Ekim 2021 Perşembe atv izle! DJ Gezgin cinayeti olayında Müge Anlı’yı çileden çıkartan açıklamalar 11:38
Müge Anlı canlı izle: 21 Ekim 2021 Perşembe atv izle! DJ Gezgin cinayeti olayında Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar 21.10.2021 | 10:53
Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada 00:30
Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada 21.10.2021 | 10:49
Beşiktaş’ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü 05:31
Beşiktaş'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü 21.10.2021 | 10:35
İstanbul’da vatandaşların metro çilesi | Video 03:41
İstanbul'da vatandaşların metro çilesi | Video 21.10.2021 | 10:23
Trafik kurallarını ihlal edenler dron ile yakalandı 00:32
Trafik kurallarını ihlal edenler dron ile yakalandı 21.10.2021 | 10:34
Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video 00:47
Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video 21.10.2021 | 10:23
112’ye gelen çağrılarda bu da oldu: Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın | Video 03:40
112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" | Video 21.10.2021 | 10:23
Deneyim mucidi Apple Bağdat Caddesi’ne adım attı 00:52
Deneyim mucidi Apple Bağdat Caddesi’ne adım attı 21.10.2021 | 10:27
Çocuğun cep telefonunu çaldı, tanınmamak için kaçarken kıyafet değiştirdi 00:40
Çocuğun cep telefonunu çaldı, tanınmamak için kaçarken kıyafet değiştirdi 21.10.2021 | 10:17
Avcılar’daki pazarda yine otomobil unutuldu 05:53
Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu 21.10.2021 | 09:59
Bakırköy’de yer altı kabloları alev aldı! O anlar kamerada | Video 00:41
Bakırköy’de yer altı kabloları alev aldı! O anlar kamerada | Video 21.10.2021 | 09:52
Esenyurt’ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi | Video 00:27
Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi | Video 21.10.2021 | 09:52
Adana’da eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 00:37
Adana'da eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 21.10.2021 | 09:43

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün (18) otopsi raporu tamamlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Iğdır'da 30 Eylül gecesi intihar ettiği değerlendirilen ancak ölümü şüpheli bulunan Aleyna Ağgül'ün (18) beklenen otopsi raporu açıklandı. Açıklanan raporda Aleyna'nın ''genel beden travması', 'beyin kanaması' ve 'iç kanama' sebebiyle öldüğü anlatıldı. Adli Tıp Kurumun hazırladığı rapor, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca raporda Aleyna Ağgül'ün kanında 0.84 promil alkol tespit edildiği de ifade edildi.

Soruşturmada Aleyna'nın hamile olup olmadığına dair şüpheler de dile getirilmiş savcılığın talebi üzerine yapılan incelemede Aleyna'nın hamile olmadığı da rapora eklendi. Olay yerinden alınan örneklerin kriminolojik incelenmesi de tamamlanarak sonuçlar olay ile ilgili hazırlanan raporda yer aldı.

Aleyna Ağgül, ölmeden bir gün önce emniyette ifade vermişti. Aleyna ifadesinde, Gökhan Argın tarafından tehdit ve şantaj edildiğini bu yazışmaların ise şifresini unuttuğu sosyal medya hesabının mesaj bölümünde yer aldığını belirtmişti. Yapılan incelemede Aleyna'nın bahsettiği mesajlara ise henüz ulaşılamadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA