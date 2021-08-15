Alişan'dan gözyaşlarıyla duygusal mesaj! Kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı | Video
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Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatının ardından zor günler geçiren Alişan, ilk konserini KKTC’de verdi. Ağlamamak için kendini zor tutan Alişan "Dünya çok boş, ailenize sahip çıkın. Çünkü bir anda ellerinizden uçup gidiyorlar" dedi.