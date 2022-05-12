Video Yaşam Alişan'ın hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eşinden duygusal paylaşım!
Alişan'ın hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eşinden duygusal paylaşım!

Alişan'ın hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eşinden duygusal paylaşım!

12.05.2022 | 11:21

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Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz ayında biricik kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Alişan'dan genç yaşta toprağa verdiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde duygusal bir paylaşım geldi. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sene kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününü kutladı. Eşinin ölümüyle yıkılan Merve Tektaş, ise paylaşımı ile herkesi ağlattı. Kaybettiği eşi Selçuk Tektaş ile fotoğraflarından oluşan bir video yayınlayarak özlemini haykıran Merve Tektaş'ın yazdıkları yürek dağladı. İşte eşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın hüzünlendiren o paylaşımı...

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