Alkollü sürücü dehşet saçtı! Önce aydınlatma direğine sonra kaldırımdaki çocuğa böyle çarptı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetmesi neticesinde önce aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen bir çocuğa çarptı. Toplamda 3 kişinin yaralandığı kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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