Video Yaşam Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 5 yaralı | Video
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 5 yaralı | Video

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 5 yaralı | Video

02.08.2024 | 10:45

Manavgat'ta trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, araç sürücüsünün 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Onur I.'nın kullandığı 07 AOK 989 plakalı otomobil Doğançam Mahallesi Tekandız Mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Önce İbrahim Ü.'nün kullandığı 07 SE 61 plakalı ticari araca, ardından da Salih Y.'ın kullandığı 07 YV 835 plakalı otomobile arkadan çarpan araç güçlükle durabildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 07 YV 835 plakalı araç sürücüsü Salih Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Duygu T. ve 07 AOK 989 plakalı araç sürücüsü Onur I., aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Fatih Ö. ve Güven K. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan 07 AOK 989 plakalı araç sürücüsü Onur I.'nın yapılan alkol ölçümünde 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi.

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