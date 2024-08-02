Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 5 yaralı | Video
Manavgat'ta trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, araç sürücüsünün 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 07 YV 835 plakalı araç sürücüsü Salih Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Duygu T. ve 07 AOK 989 plakalı araç sürücüsü Onur I., aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Fatih Ö. ve Güven K. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan 07 AOK 989 plakalı araç sürücüsü Onur I.'nın yapılan alkol ölçümünde 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi.
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