Alkollü sürücü kontrolü kaybetti, araçları biçip mermer saksıya böyle çarptı: 5 yaralı | Video 22.02.2024 | 12:56 Burdur’un Gölhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün önce karşı şeritten gelen otomobile sonra park halindeki otomobillere vurup mermer saksıya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazadan hemen önce park halindeki otomobile binen 2 kişi kendilerini kazanın ortasında buldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 00.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Pazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinden belediye istikametine seyir halinde olan Şükrü H. İdaresindeki 20 E 4749 plakalı Volkswagen marka kamyoneti ile direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritten gelen Burak A. idaresindeki 07 CFJ 71 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobil savrularak park halindeyken yola çıkmak için bekleyen 15 HS 919 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazaya neden olan 20 E 4749 plakalı kamyonet ise Tofaş otomobile çarptıktan sonra duramayarak yine yol kenarında park halinde bulunan 42 CMP 88 plakalı başka bir otomobile çarpıp kaldırımda bulanan mermer çiçekliğe vurarak durabildi.Meydana gelen kazada Volkswagen kamyonet sürücüsü Şükrü H.(50) ve araçta yolcu olarak bulunan Celal K.(60), Demet T.(40) ve 07 CFJ 71 plakalı otomobil sürücüsü Burak A.(34) ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Aras A.(1) yaralandı.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Öte yandan direksiyon hakimiyetini kaybeden Şükrü H.'nin 2.83 promil alkollü olduğu öğrenildi.Meydan gelen kaza öncesinde park halindeki 07 CFJ 71 plakalı otomobillerine binen 2 kişi araya giren Tofaş marka otomobilin alacakları hasarı azaltması nedeniyle kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin direk üzerlerine geldiği araya giren Tofaş otomobilin kamyonetin yönünü değiştirdiği görülüyor.