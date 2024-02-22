Alkollü sürücü kontrolü kaybetti, araçları biçip mermer saksıya böyle çarptı: 5 yaralı | Video
Burdur’un Gölhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün önce karşı şeritten gelen otomobile sonra park halindeki otomobillere vurup mermer saksıya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazadan hemen önce park halindeki otomobile binen 2 kişi kendilerini kazanın ortasında buldu.
Meydana gelen kazada Volkswagen kamyonet sürücüsü Şükrü H.(50) ve araçta yolcu olarak bulunan Celal K.(60), Demet T.(40) ve 07 CFJ 71 plakalı otomobil sürücüsü Burak A.(34) ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Aras A.(1) yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan direksiyon hakimiyetini kaybeden Şükrü H.'nin 2.83 promil alkollü olduğu öğrenildi.
KAZADAN KIL PAYI HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDULAR
Meydan gelen kaza öncesinde park halindeki 07 CFJ 71 plakalı otomobillerine binen 2 kişi araya giren Tofaş marka otomobilin alacakları hasarı azaltması nedeniyle kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin direk üzerlerine geldiği araya giren Tofaş otomobilin kamyonetin yönünü değiştirdiği görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
00:47
Kullanıma hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 22.02.2024 | 11:39
01:06
01:42
Bursa’da hızla ilerleyen minibüs 2 kişiyi böyle biçti | Video 22.02.2024 | 11:19
05:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Şubat 2024 Perşembe atv izle! | Video 22.02.2024 | 11:24
03:06
Kasa hırsızları ocakbaşında alemdeyken yakalandı | Video 22.02.2024 | 10:21
00:28
Kapkaççıyı suçüstü yakaladılar | Video 22.02.2024 | 10:19
00:50
Adana’da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı | Video 22.02.2024 | 09:52
01:20
7 katlı bina bir anda yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video 22.02.2024 | 09:19
00:42
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada | Video 22.02.2024 | 09:19
00:56
Mardin’de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 22.02.2024 | 09:02
02:54
00:17
Tarsus'ta mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı | VİDEOHABER 21.02.2024 | 23:02
00:25
Yalova’da bilezik gasp eden 2 zanlı tutuklandı | Video 21.02.2024 | 16:53
01:49
11:22
01:45
Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi | Video 21.02.2024 | 16:22
00:20
Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu | Video 21.02.2024 | 16:18
01:33
00:31
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu | Video 21.02.2024 | 16:06