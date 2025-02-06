Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video
İstanbul Esenyurt’ta alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine, ardından ise bir işyerine girdi. Kazanın ardından caddenin karşısına kadar savrulan aracın sürücüsü şans eseri yaralanmazken, yaşanan o kaza anları kameraya yansıdı.
Yaşanan kazayı anlatan esnaf Kadir Tur, "Gece 3.30 sıralarında alkollü bir şahıs önce kaldırımdaki elektrik direğine, ardından binanın girişine daha sonra ise dükkanımın kepenklerine çarparak yolu karşısına uçuyor. Çocuğun ailesiyle de görüştük, sürücünün durumu iyiydi. Ama hem araç pert oldu, hem de çevrede çok fazla maddi hasar oluştu. Sürücü baya süratliydi, çok şükür bir şey olmadı" dedi.
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