Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 06.02.2025 | 13:51 İstanbul Esenyurt’ta alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine, ardından ise bir işyerine girdi. Kazanın ardından caddenin karşısına kadar savrulan aracın sürücüsü şans eseri yaralanmazken, yaşanan o kaza anları kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü 03.30 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir genç, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımda bulunan elektrik direğine, sonrasında bir bina girişi ve işyerinin kepenklerine çarptı. Ardından ise caddenin karşısına kadar ilerleyen araç güçlükle durdu. Pert olan aracın sürücüsü şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, işyerlerinde maddi zarar oluştu. Yaşanan o kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.Yaşanan kazayı anlatan esnaf Kadir Tur, "Gece 3.30 sıralarında alkollü bir şahıs önce kaldırımdaki elektrik direğine, ardından binanın girişine daha sonra ise dükkanımın kepenklerine çarparak yolu karşısına uçuyor. Çocuğun ailesiyle de görüştük, sürücünün durumu iyiydi. Ama hem araç pert oldu, hem de çevrede çok fazla maddi hasar oluştu. Sürücü baya süratliydi, çok şükür bir şey olmadı" dedi.