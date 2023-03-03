Video Yaşam Altılı koalisyonun halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine | Video
Altılı koalisyonun halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine | Video

Altılı koalisyonun halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine | Video

03.03.2023 | 22:29

Altılı Koalisyon'un aday belirleme sürecinde yaşanan kaos FOX TV spikeri Selçuk Tepeli'yi bile isyan ettirdi. Tepeli ana haber bülteninde "Bütün bu enkaz ve acılardan sonra şimdi öyle bir noktada böyle çıkışlar, tweetler, açıklamalar gördük ki benim milletimiz açısından değerlendirmem şudur: Güldürdüler kendilerine, güldürdünüz insanlara…" dedi.

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