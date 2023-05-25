Video Yaşam Amanoslar'da PKK’ya darbe: Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video
Amanoslar'da PKK’ya darbe: Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video

Amanoslar'da PKK’ya darbe: Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video

25.05.2023 | 13:06

Hatay’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Amanoslarda bölücü terör örgütü PKK’ya ait bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Payas ilçesi, Sincan Mahallesi Karanlık Dere mevkiinde, 24 Mayıs 2023 tarihinde Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Baçavuş Ferhat Gedik operasyonu başlatıldı. Operasyon sırasında bölücü terör örgütü PKK'lıların kullanıldığı değerlendirilen 1 depo tespit edildi. Jandarma ekipleri depoya kontrollü bir şekilde girip "veda" adlı mayın arama köpeği ile yapılan aramada bomba yapımında kullanılan 4 elektronik devre kartı, 1 pil bloğu, 2 adet 0,75 milimetre ve 2 metre uzunluğunda kırmızı renkli kablo, 3 büyük pil, 60 kilogram amonyum nitrat gübre ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri bu malzemeleri getirenleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Amanoslar’da PKK’ya darbe: Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video 00:44
Amanoslar'da PKK’ya darbe: Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video 25.05.2023 | 13:06
Kargo yoluyla kaçak sigara satan 14 kişi yakalandı | Video 02:22
Kargo yoluyla kaçak sigara satan 14 kişi yakalandı | Video 25.05.2023 | 12:20
E-5 Karayolu’nda tehlikeli şerit değiştiren minibüs sürücüsü kamerada | Video 00:34
E-5 Karayolu'nda tehlikeli şerit değiştiren minibüs sürücüsü kamerada | Video 25.05.2023 | 12:16
Işık ihlali kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 00:36
Işık ihlali kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 25.05.2023 | 11:42
Balat’ta tramvayda yangın paniği! | Video 01:58
Balat'ta tramvayda yangın paniği! | Video 25.05.2023 | 10:12
“Büyük İkramiye” çetesi… 850 bin Euro vurgun yaptılar… | Video 00:35
“Büyük İkramiye” çetesi… 850 bin Euro vurgun yaptılar… | Video 25.05.2023 | 10:50
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:09
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 25.05.2023 | 10:34
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Mayıs 2023 Perşembe atv izle! | Video 05:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Mayıs 2023 Perşembe atv izle! | Video 25.05.2023 | 10:50
Oyuncu Metin Akpınar’dan seçim değerlendirmesinde ’Erdoğan’ vurgusu: Bükemediğin bileği öpeceksin | Video 01:34
Oyuncu Metin Akpınar'dan seçim değerlendirmesinde 'Erdoğan' vurgusu: "Bükemediğin bileği öpeceksin" | Video 25.05.2023 | 10:43
Havadan ve karadan takip ettiler, 74 kilo uyuşturucu yakaladılar | Video 01:29
Havadan ve karadan takip ettiler, 74 kilo uyuşturucu yakaladılar | Video 25.05.2023 | 10:12
Kirayı artırmak isteyen dükkan sahibi, kiracısını vurdu | Video 00:38
Kirayı artırmak isteyen dükkan sahibi, kiracısını vurdu | Video 25.05.2023 | 09:58
Son 5 ayda 21 bin kaçak göçmen yakalandı | Video 00:42
Son 5 ayda 21 bin kaçak göçmen yakalandı | Video 25.05.2023 | 09:42
Servis aracı ile otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 12 yaralı | Video 07:46
Servis aracı ile otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 12 yaralı | Video 25.05.2023 | 09:26
Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 01:14
Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 25.05.2023 | 08:56
Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 4’ü ağır 9 yaralı | Video 00:25
Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 4'ü ağır 9 yaralı | Video 25.05.2023 | 08:56
Esenler’de yangın çıkan binada ceset bulundu! | Video 01:32
Esenler'de yangın çıkan binada ceset bulundu! | Video 25.05.2023 | 08:54
Fatih’te pideci dükkanında yangın: 4’ü ağır 6 yaralı | Video 01:02
Fatih'te pideci dükkanında yangın: 4'ü ağır 6 yaralı | Video 25.05.2023 | 08:54
Bariyere çarpan hafif ticari araç takla attı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 02:36
Bariyere çarpan hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 25.05.2023 | 08:54
Trenin camını temizleyen işçi elektrik akımına böyle kapıldı | Video 02:09
Trenin camını temizleyen işçi elektrik akımına böyle kapıldı | Video 25.05.2023 | 05:56
Edirne’de gökkuşağı hayran bıraktı | Video 02:09
Edirne'de gökkuşağı hayran bıraktı | Video 24.05.2023 | 21:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA