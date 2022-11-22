Amasya'da kaza geçiren Sergen Deveci'nin durumu nasıl? İşte ünlü oyuncu Sergen Deveci'nin hastaneden ilk görüntüleri... | Video
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Amasya Merzifon'da yaşanan trafik kazasında yaralanan ünlü oyuncu Sergen Deveci'nin hastaneden ilk görüntüleri paylaşıldı...