Amasya'da motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı | Video 09.02.2024 | 11:03 Amasya'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Başındaki kaskı yola fırlayan motosiklet sürücüsü kazayı yaralı atlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Latif Erdoğan'ın kullandığı motosiklet, Hacılar Meydanı Mahallesi civarında kavşakta Mustafa Dikkaya yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. 19 yaşındaki motosikletlinin başındaki kask çarpmanın etkisiyle yola fırladı.Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralanan motosikletliyi hastaneye kaldırdı. Omzunda kırık olduğu öğrenilen genç tedavi altına alındı. Hafif ticari araçta ve motosikletin ön kısmında hasar oluştu. Motosiklet çekiciyle götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.