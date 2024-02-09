Amasya'da motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı | Video
Amasya'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Başındaki kaskı yola fırlayan motosiklet sürücüsü kazayı yaralı atlattı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralanan motosikletliyi hastaneye kaldırdı. Omzunda kırık olduğu öğrenilen genç tedavi altına alındı. Hafif ticari araçta ve motosikletin ön kısmında hasar oluştu. Motosiklet çekiciyle götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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