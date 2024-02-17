Video Yaşam Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon: 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi | Video
Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon: 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi | Video

Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon: 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi | Video

17.02.2024 | 09:18

Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Ambarlı Limanına gelen bir konteynere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 22 kilo 500 gram ağırlığında ve yaklaşık 36 milyon Türk Lirası değerinde metamfetamin maddesi ele geçirdi.

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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Ambarlı Limanı kullanılarak Türkiye'ye gelen konteynerler risk analizlerine tabi tutuldu. Şüpheli görülenler hakkında ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Gümrük Muhafaza ekipleri hurma yüklü bir konteyneri x-ray taramasına yönlendirdi.

Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner liman sahasına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi. Numune alınan maddenin teste tabi tutulması sonucu, maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Yürütülen operasyon neticesinde, yaklaşık değeri 36 milyon Türk Lirası olan, toplam 22 kilo 500 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tahkikat ve soruşturma işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

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