Video Yaşam Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video
Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video

Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video

09.03.2023 | 08:15

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kullanılmayan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, saat 05.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi, Kızılırmak Caddesi'nde bulunan ve kullanılmayan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişiğinde bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Boş binanın daha önceden lise olarak kullanıldığı belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının ilk dakikalarına şahit olan çevre esnaflarından Cengiz Yıldız, "Birden oldu. 10 dakika içinde yangın büyüdü. 2 senedir boş bir bina. Nasıl yanar anlamadık. Büyük ihtimal hırsızlıktan dolayı yangın çıktı. Yangın çıktığında dükkanın önündeydik. İtfaiyeyi aradık 15 dakika içinde geldiler" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 01:14
Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 09.03.2023 | 08:15
Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video 01:44
Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video 09.03.2023 | 06:14
Hatay’da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü! İnsanlar yere düştü, ambulans beşik gibi sallandı | Video 02:28
Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü! İnsanlar yere düştü, ambulans beşik gibi sallandı | Video 09.03.2023 | 06:13
Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü | Video 00:56
Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü | Video 09.03.2023 | 06:13
Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 00:21
Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 08.03.2023 | 23:13
İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı | Video 02:09
İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: "Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı" | Video 08.03.2023 | 20:10
Mehmetçik’ten Malatya’da depremzede kadınlara karanfil | Video 02:21
Mehmetçik'ten Malatya'da depremzede kadınlara karanfil | Video 08.03.2023 | 16:52
Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar! Dehşet anları kamerada | Video 01:34
Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar! Dehşet anları kamerada | Video 08.03.2023 | 16:39
SON DAKİKA: Malatya’da 5 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 06:29
SON DAKİKA: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 08.03.2023 | 16:38
Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde | Video 03:19
Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde | Video 08.03.2023 | 16:32
Kızılay’dan afetzedelere yönelik psikososyal destek | Video 06:51
Kızılay’dan afetzedelere yönelik psikososyal destek | Video 08.03.2023 | 16:16
Kahramanmaraş’taki Yeşilgöz Gölü’nün rengi depremlerin ardından değişti! | Video 04:57
Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti! | Video 08.03.2023 | 16:14
Sigara yakmak isterken aracını böyle patlattı | Video 00:16
Sigara yakmak isterken aracını böyle patlattı | Video 08.03.2023 | 16:16
Deprem nedeniyle üç yıl sonra köylerine döndüler, akrabaları tarafından böyle darp edildiler | Video 07:35
Deprem nedeniyle üç yıl sonra köylerine döndüler, akrabaları tarafından böyle darp edildiler | Video 08.03.2023 | 15:49
Taksim’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı | Video 01:57
Taksim’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı | Video 08.03.2023 | 16:07
Mersin’de iki ayrı kaza: 18 yaralı | Video 01:50
Mersin’de iki ayrı kaza: 18 yaralı | Video 08.03.2023 | 16:04
Ressamlar tablolarını depremzedelere destek için görücüye çıkardı | Video 03:43
Ressamlar tablolarını depremzedelere destek için görücüye çıkardı | Video 08.03.2023 | 15:58
25 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte hayat başladı | Video 02:29
25 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte hayat başladı | Video 08.03.2023 | 15:47
Evlerinde yakalanan hırsızlık şebekesi tutuklandı | Video 01:02
Evlerinde yakalanan hırsızlık şebekesi tutuklandı | Video 08.03.2023 | 14:55
Erzincan’daki FETÖ davası yeniden görülmeye başlandı | Video 00:36
Erzincan'daki FETÖ davası yeniden görülmeye başlandı | Video 08.03.2023 | 14:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA