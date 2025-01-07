Ankara’da AVM içerisinde tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 07.01.2025 | 08:43 Ankara Mamak’ta bulunan bir AVM içerisinde müşteriler arasında kavga çıktı. Kavga eden kişiler güçlükle sakinleştirilirken, çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edilinen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak'taki bir AVM içerisinde müşteri oldukları iddia edilen iki genç gurup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga ya güvenlik elemanlarının müdahalesiyle son buldu. AVM içerisindeki korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.