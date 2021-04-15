Video Yaşam Ankara'da kömürlükte patlama | Video

Ankara'da kömürlükte patlama | Video

Ankara'da kömürlükte patlama | Video
15.04.2021 | 10:14

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Ankara’da 2 katlı Şentürk Apartmanı'nın kömürlüğünde gelen gaz kokuları nedeniyle doğalgaz ekipleri incelemeye indiği sırada patlama medyada geldi. Patlamanın şiddetiyle 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır hasar alan bina ekipler tarafından tahliye edildi.

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Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Samandağı Sokak'ta bulunan 2 katlı Şentürk Apartmanı'nın giriş katındaki dairede yaşayan Bağdat ve Veysel Buzluk, kömürlükten gelen gaz kokuları nedeniyle doğalgaz arıza ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ile Bağdat Buzluk, kömürlüğe indiği sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çıkan yangında binanın kömürlüğü ve 2 dairesinde hasar meydana gelirken Bağdat Buzluk ve eşi Veysel Buzluk da yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekibinin yanı sıra doğal gaz ve elektrik şirketi personeli sevk edildi. Yangın itfaiye erlerince söndürülürken, yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Bağdat Buzluk'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken patlamanın nedenini araştırmak için binaya bomba uzmanı polis ekipleri de gelerek incelemelerde bulundu.
Apartmanda meydana gelen patlamada ağır hasar oluşması ve elektrik tesisatının yanması nedeniyle belediye ekipleri binanın tahliye edilmesine karar verdi.

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