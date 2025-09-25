Ankara'da korkunç olay: Beton mikserinin ezdiği adam hayatını kaybetti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 25.09.2025 | 09:48 Ankara'da beton mikserinin altında kalarak ezilen adam hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 15:00 sıralarında Etimesgut ilçesi 2473. Caddede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, taksiden inen adama yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikseri çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında kalarak ezilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin cenazesi çalışmaların ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Mikser sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.