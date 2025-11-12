Ankara'da otomobil durağa daldı! O anlar kamerada | Video 12.11.2025 | 08:44 Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Hocalı Caddesi meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.