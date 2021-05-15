Video Yaşam Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı

Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı

Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı
15.05.2021 | 08:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şevval Şahin'in süper minisiyle sokakta çılgınca dans ettiği görüntüler sosyal medyada olay oldu! 00:35
Şevval Şahin'in süper minisiyle sokakta çılgınca dans ettiği görüntüler sosyal medyada olay oldu! 15.05.2021 | 09:32
Pendik'te drift yapan magandalar aracı onlarca kişinin üzerine böyle sürdü: Ortalık savaş alanına döndü | Video 03:21
Pendik'te drift yapan magandalar aracı onlarca kişinin üzerine böyle sürdü: Ortalık savaş alanına döndü | Video 15.05.2021 | 09:20
İstanbul'daki drift dehşeti kamerada! Otomobili vatandaşların üzerine sürdü 02:13
İstanbul'daki drift dehşeti kamerada! Otomobili vatandaşların üzerine sürdü 15.05.2021 | 08:48
Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı 00:28
Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı 15.05.2021 | 08:39
Samsun’da silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı: Polis ile ölen şahsın yakınları arasındaki arbede kamerada | Video 03:02
Samsun’da silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı: Polis ile ölen şahsın yakınları arasındaki arbede kamerada | Video 15.05.2021 | 08:21
Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev böyle yandı | Video 03:14
Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev böyle yandı | Video 15.05.2021 | 08:09
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı | Video 01:35
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı | Video 14.05.2021 | 23:10
Ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşinin eğlenceli paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti | Video 00:28
Ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşinin eğlenceli paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti | Video 14.05.2021 | 22:30
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 01:01
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 14.05.2021 | 22:20
Son dakika: İstanbul'da 6 katlı bir binada çökme tehlikesi | Video 01:33
Son dakika: İstanbul'da 6 katlı bir binada çökme tehlikesi | Video 14.05.2021 | 20:40
Esra Erol’un canlı yayınında mucize gerçek oldu! 20 gündür çocuklarından ayrı olan annenin kavuşma anı kameralara yansıdı! | Video 06:02
Esra Erol’un canlı yayınında mucize gerçek oldu! 20 gündür çocuklarından ayrı olan annenin kavuşma anı kameralara yansıdı! | Video 14.05.2021 | 20:12
Sosyal medyadan organize olup toplandılar! Partiye katılan 23 kişiye 79 bin lira ceza! | Video 00:17
Sosyal medyadan organize olup toplandılar! Partiye katılan 23 kişiye 79 bin lira ceza! | Video 14.05.2021 | 18:28
Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yakınlarındaki ayılarla ilgili uyarı 04:29
Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yakınlarındaki ayılarla ilgili uyarı 14.05.2021 | 17:22
Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: Lütfen sessiz kalmayalım | Video 00:21
Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: "Lütfen sessiz kalmayalım" | Video 14.05.2021 | 17:15
Yavru köpek, kendisini kurtaran itfaiye erini duygulandırdı | Video 00:56
Yavru köpek, kendisini kurtaran itfaiye erini duygulandırdı | Video 14.05.2021 | 16:48
Iğdır'da silahlı saldırı! Husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı... Ölü ve yaralılar var 00:56
Iğdır'da silahlı saldırı! Husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı... Ölü ve yaralılar var 14.05.2021 | 15:54
Hırsızlar kendisini fark eden görevliyi hortumla döverek bayılttı | Video 04:38
Hırsızlar kendisini fark eden görevliyi hortumla döverek bayılttı | Video 14.05.2021 | 16:26
Kayseri'de bayram günü vahşet. Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü | Video 02:05
Kayseri'de bayram günü vahşet. Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü | Video 14.05.2021 | 16:26
Polise mukavemet etti, gazetecileri görünce kelepçeli halde kaçmaya çalıştı | Video 01:48
Polise mukavemet etti, gazetecileri görünce kelepçeli halde kaçmaya çalıştı | Video 14.05.2021 | 15:48
Kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 02:29
Kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 14.05.2021 | 15:48

Ankara'da piknik dönüşü feci kaza! Kaza yapan taktör ve römorkundaki 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan bazı kişilerin Ankara'da yaşadığı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma öncesi Haymana ilçesine bağlı Bahçecik köyüne geldiği öğrenildi. Tan ve Koyuncu ailelerinin bugün öğle saatlerinde Sakarya Meydan Muharebesi Mangaldağı Şehitliğini ziyaret ettikten sonra bir süre burada piknik yaptığı belirtildi.


'MAHŞER YERİ GİBİYDİ'
Kazadan sonra yaralılara yardım eden Dilaver Erol, "Kaza olduğunda tarladaydım. Çığlık seslerini duydum. Hemen köye haber verdim. Koşarak geldik. Burası bir mahşer yeri gibiydi" diye konuştu.


Kaza yeri yakınlarındaki Kirazoğlu Mahallesi'nin muhtarı Ümit Kılınç ise, "Biz geldiğimizde herkes yerdeydi. 2 çocuk olay yerinde vefat etmişti. Geldiğimizde bağrışmalar vardı. Ambulans geldi, biz de yardımcı olduk" dedi.


1 YARALININ DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 13 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3'ü çocuk 4 kişinin cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin yarın öğle namazı sonrası Bahçecik köyünde toprağa verileceği belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA