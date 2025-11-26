Ankara'da yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti | Video
26.11.2025 | 15:46
Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.
"YANGIN SALONDA ÇIKMIŞ"
Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Kubilay Erkök, "Yangın bizim binada çıkmış. Sabah saatlerinde yangının çıktığını öğrendim. Dükkanı açtığımızda polis ekipleri buradaydı. Komşulardan öğrendiğimiz kadarıyla arkadaşımız gece vefat etmiş. Kendi odasında bulunmuş. Kurtarmaya çalışmışlar ama kurtaramamışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yalnız yaşıyor ve özel bir hastane de çalışıyormuş. Yangının salonda çıktığı ifade ediliyor" dedi.
"KALP MASAJI YAPILDIĞINI GÖRDÜM"
Kendi imkanlarıyla duruma müdahale etmeye çalıştığını söyleyen komşulardan Erol Ekici ise "Gece saat 2.38 de dışarıdan gürültü geldiğini fark ettim. Cam sesleri geliyordu. Polisi aradım. Başta hırsızlık olayı yaşandığını düşündüm. Yukarı baktığımda ise yangını fark ettim. Hemen aşağı indim. Demirlerden atlayarak binada yaşayanların kapısına vurdum ve herkesi uyandırmaya çalıştım. Kapıcıyı uyandırdım. Ardından yangın alarmını çalıştırdım. İtfaiye çok hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Vatandaşımızı sedye ile dışarı taşıdılar. Kalp masajı yapıldığını gördüm. Durumu iyi gözükmüyordu. Yüzü is içerisindeydi" ifadelerine yer verdi.
