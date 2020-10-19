Antalya Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü | Video
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Antalya Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü | Video 19.10.2020 | 17:07
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtına yerleşim yerleri ve tarım alanlarında zarara yol açtı. Otobüs beklerken, fırtına nedeniyle durağın üzerine devrilmesi sonucu demir profilin altında kalan Gülseren Çiçek (28), yaşamını yitirdi.