Video Yaşam Antalya'da dehşet! Bıçaklayarak öldürüp kaldırımda böyle süründü...
Antalya'da dehşet! Bıçaklayarak öldürüp kaldırımda böyle süründü...

Antalya'da dehşet! Bıçaklayarak öldürüp kaldırımda böyle süründü...

09.10.2021 | 09:26

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Antalya'nın Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan öfkeli koca, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı.

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Karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Yaralı halde yerde böyle süründü
- Alanya'da koca dehşeti
- Cinayeti işleyen kocanın yaralı halde alanya sokaklarında emekleyerek yürüdüğü cep telefonu görüntülerine yansıdı

ANTALYA (İHA) -
Olay Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındaki Yahya Yılmaz, eşi Gönül Yılmaz'ın çalıştığı markete gitti. Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde bir kaç yerinden defalarca bıçakladı. Yahya Yılmaz daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti. Yahya Yılmaz kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yahya Yılmaz'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Bıçaklanarak öldürülen Gönül Yılmaz'ın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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