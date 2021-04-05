Antalya'da intihar için çıktığı falezlerde polislerden kebap isteyen şahıs kamerada
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Antalya'da eşiyle tartıştıktan sonra falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunan M.A., acıkınca polisten kebap istedi. Getirilen kebabı yemeyen M.A., polisin uzun süren ikna çabası sonucu intihardan vazgeçti. M.A., ifadeye götürüldüğü sırada gazetecilere de saldırmaya çalıştı.
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle eşiyle tartışan M.A., falezler üzerinde bulunan bir kafede çay içtikten sonra yanında getirdiği içkiyi içmek istedi. Kafe çalışanlarının içki içemeyeceğini söylemesi üzerine masadan kalkıp, falezlerin uç kısmına giden M.A. intihar edeceğini söyledi. Çalışanlar, M.A.'yı engellemeye çalıştı ancak ikna edemedi. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.'yı ikna etmek için konuşmaya başladı. M.A. ise Ağabey bırakın atlayayım, ben bir işe yaramam dedi. Bu sırada M.A., acıktığını söyleyerek yan tarafta bulunan kafeden kebap istedi. Bir süre sonra kafe çalışanı tabak içerisindeki kebabı M.A.?ya getirdi ancak istemeyince masaya bıraktı. M.A., polis ekiplerinin tekrar uzattığı kebabı yine almak istemedi. Bu sırada M.A.'nın eşi ve çocukları da olay yerine geldi. Gözyaşı içerisinde M.A.'yı vazgeçirmeye çalışan eşi Hadi gel evimize gidelim dedi. Bu sırada polislerin ikna çabaları sonuç verdi ve çitlerin üzerinden atlayan M.A., boşluk alana çıkarıldı. Gözyaşı döken M.A.'nın eşini ise bir polis sarılarak teselli etti.
Çocuklarının yanına götürülen M.A., bu sırada çekim yapan gazetecilere de saldırmaya çalıştı. Araya giren polis ekipleri M.A.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.