Video Yaşam Antalya'da, sitenin havuzundaki çocukları izleyen kağıt toplayıcısı çocuğu Konyaaltı Belediyesi havuzda ağırladı | Video

Antalya'da, sitenin havuzundaki çocukları izleyen kağıt toplayıcısı çocuğu Konyaaltı Belediyesi havuzda ağırladı | Video

Antalya'da, sitenin havuzundaki çocukları izleyen kağıt toplayıcısı çocuğu Konyaaltı Belediyesi havuzda ağırladı | Video
23.07.2020 | 15:39

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Antalya'da, bir sitenin havuzundaki çocukları izleyen 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuzda ağırlandı.

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