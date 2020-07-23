Antalya'da, sitenin havuzundaki çocukları izleyen kağıt toplayıcısı çocuğu Konyaaltı Belediyesi havuzda ağırladı | Video
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Antalya'da, bir sitenin havuzundaki çocukları izleyen 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuzda ağırlandı.