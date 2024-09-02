Video Yaşam Antalya'da yakalanan 'İnsan yüzlü' balık kamerada
Antalya'da yakalanan 'İnsan yüzlü' balık kamerada

Antalya'da yakalanan 'İnsan yüzlü' balık kamerada

02.09.2024 | 10:08

Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığı, amatör balıkçının oltasına takıldı. Balığın büyüklüğünü görence şaşıran amatör balıkçı, popülasyonu azalan balığı zarar vermeden denize bıraktı.

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Halk arasında görünümü nedeniyle 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığının popülasyonu, av baskısı ve yavrulama sayısındaki düşüş nedeniyle azaldı. Akdeniz'de rastlanan sapan balığı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde 'nesli azalan tür' olarak belirlendi. Avlanması yasak olan balık türü, Antalya'da balıkçıların oltasına takıldı.

Serik ilçesi açıklarında oltasına canlı yem olarak taktığı barbun balığını 35 metre derinliğe bırakan amatör balıkçı, tuttuğu balığı bir süre uğraşın ardından yüzeye çıkardı. Oltasındaki büyük balığı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan amatör balıkçı, 1,2 metre boyundaki sapan balığının nesli tehlike altındaki türler arasında yer aldığını tekne kaptanından öğrendi. Sapan balığıyla fotoğraf çektiren amatör balıkçı, zarar vermeden denize saldı.

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