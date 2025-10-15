Video Yaşam Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video
Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video

15.10.2025 | 14:45

Antalya’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis sitelerine ait panel ve para trafiğini yönettikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Finans ofisi olarak kullanıldığı tespit edilen 2 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
