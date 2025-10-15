Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 15.10.2025 | 14:45 Antalya’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis sitelerine ait panel ve para trafiğini yönettikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Finans ofisi olarak kullanıldığı tespit edilen 2 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.