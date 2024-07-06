Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli operasyonla yakalandı: 10 tutuklama | Video 06.07.2024 | 09:46 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde iş yeri ve araç kurşunlayarak kayıplara karışan şüpheliler operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs ile 1 Temmuz tarihleri arasında gece saatlerinde iş yeri ve araç kurşunlandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde olaylarına katıldıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.