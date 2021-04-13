Aracı otoparka park edip soyguna girdiler! 21 kameradan tespit edilip yakalandılar

İstanbul’da iki soyguncu; kiraladıkları bir araçla soyguna gitti. Aracı otoparka park eden şüpheliler yaya olarak gittikleri adresi soydu ve araca geri dönerek olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İstanbul Polisi o soygunculardan birini yakaladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren soygun olayı; 6 Nisan Salı gecesi saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi'ndeki bir adreste yaşandı. H.T. isimli mağdurun ikamet adresine giren iki kişi; söz konusu adresten bir dizüstü bilgisayar, iki akıllı cep telefonu ve dört bin lira nakit para çaldı ve olay yerine geldikleri araçla kaçtı. İstanbul Polisi aracın kaçış güzergahında bulunan 21 kamera görüntüsünden aracın plakasını belirledi. Aracın kiralık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin olay yerine yakın bir noktada bulunan belediye pazarının açık otoparkına aracı park ettikleri, yaya olarak olay yeri olan adrese gittikleri ve soygun sonrası otoparka park ettikleri araca dönerek bölgeden araçla uzaklaştıkları saptandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

ARACI OLAY GÜNÜ KİRALAMIŞLAR



Söz konusu aracın İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde bulunan bir araç kiralama şirketi üzerinden olay günü kiralandığı tespit edildi. Aracı kiralayan olayın şüphelilerinden S.H.B. (22), Bağcılar İlçesi'ne bağlı Güneşli Mahallesi'ndeki ikamet adresinde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Evden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya karışan ikinci şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.