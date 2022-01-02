Aralarında 67 km mesafe olan iki barajın su seviyeleri şaşırtıyor | Video

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Trabzon ile Gümüşhane'deki birbirlerine sadece 67 kilometre uzaklıkta bulunan 2 barajın su seviyeleri arasındaki fark görenleri şaşırtıyor. Trabzon'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Galyan Deresi üzerindeki Atasu Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e yaklaşırken, 67 km uzaktaki Gümüşhane'nin Torul Barajı'ndaki su seviyesi ile yüzde 50'nin altında bulunuyor. Bölge Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi olmasına rağmen barajlardaki su sevilerinin farklı olması dikkat çekiyor.
Trabzon'daki Atasu Barajı ile Gümüşhane'deki Torul Barajı aynı coğrafi bölgede ve birbirlerine çok yakın olmalarına rağmen doluluk oranları farklılık gösteriyor. Trabzon şehir merkezi ile birlikte Akçaabat ve Yomra ilçelerinin su ihtiyacının karşılandığı Atasu Barajı yeni yıla yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile girdi. Trabzon kent merkezini besleyen tek içme suyu barajı olan Atasu Barajı bölgeye hiç yağmur yağmasa bile kent merkezinin 7 ay içme suyunu karşılayabilecek düzeyde suyu bulunuyor.
Temelden yüksekliği 118 metre olan ve 36 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Atasu Barajı'nda 35 milyon 750 bin metreküp su depolanabiliyor. Trabzon şehrine 17 km mesafedeki barajda ayrıca 1 adette HES göleti bulunurken Trabzon'da 450 bin 303 su abonesi bulunuyor.
Bölgede yüzde yüz doluluk oranıyla Atasu barajı ilk sırayı alırken yüzde 45'lik doluluk oranıyla Gümüşhane'deki Torul Barajı en az su seviyesi bulunan baraj arasında yerini aldı. Son yılların en yağışsız yaz mevsimini geçiren Gümüşhane'de enerji amaçlı yapılan Torul Baraj gölü havzasında su seviyesi 45 metreler seviyesinde. Baraj gölünün başlangıç noktasındaki çölü andıran havzada toprakta derin yarıklar, kuraklık tehlikesini gözler önüne seriyor.
Öte yandan bölgedeki barajların doluluk oranları Kürtün Barajı yüzde 60, Köse Barajı yüzde 50, Sadak Barajı yüzde 90 seviyelerinde olduğu belirtiliyor.