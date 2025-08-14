Aranması bulunan şahıs, şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silahla yakalandı | Video
İstanbul Arnavutköy'nde yunus polislerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan kontrolde, ruhsatsız tabanca ile şarjörde bulunan 7 fişek ele geçirildi. Aranma kaydının olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli E.K. doktor raporu alınmasının ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne, araç ise çekiciyle Yediemin otoparkına götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari işlemler sürüyor.
