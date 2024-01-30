Ardahan’da dondurucu soğuklar: Göle eksi 32 derece | Video
Hava sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceyi gördüğü Ardahan’da hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 32 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 25, Çıldır'da 30,7, Posof'ta 15, Damal'da 20,5 ve Hanak'ta eksi 28,3 dereceyi gösterdi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok aracın çalışmadığını söyleyen Ufuk Işık, ''Dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı'' dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
Ardahan’da dondurucu soğuklar: Göle eksi 32 derece | Video 30.01.2024 | 09:38
01:24
Mersin’de yasadışı bahis operasyonu, 9 şüpheli yakalandı | Video 30.01.2024 | 09:17
05:33
Adrenalin tutkunu motokrosçular nefes kesti | Video 30.01.2024 | 09:13
03:21
Kağıthane’de kamyon park halindeki araçlara çarparak kaçtı | Video 30.01.2024 | 06:03
01:58
02:21
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı | Video 30.01.2024 | 08:25
04:04
Çığ bölgesinde 10 metre yüksekten düşen ekip şefi ağır yaralandı | Video 30.01.2024 | 06:02
03:42
Esenyurt’ta lüks sitenin 23. katından düşen şahıs hayatını kaybetti | Video 30.01.2024 | 06:05
04:36
Evinde yangın çıkan kadın telef olan kedileri ile kuşları için gözyaşı döktü 29.01.2024 | 23:45
03:00
Denize düşen karacayı vatandaşlar kurtardı 29.01.2024 | 17:59
04:17
atv Esra Erol 29 Ocak 2024 Pazartesi BUGÜN Tamamı Tek Parça izle 29.01.2024 | 16:49
02:13
Isparta’da kız meselesi kavgasında bıçaklar çekildi: 3 yaralı | Video 29.01.2024 | 16:36
01:36
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 29.01.2024 | 16:24
03:05
01:04
Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza | Video 29.01.2024 | 14:39
02:06
Sarıyer'de saldırganların kiliseye girdiği o anlar kamerada | Video 29.01.2024 | 14:57
02:10
Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü | Video 29.01.2024 | 14:40
03:15
00:58
Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü | Video 29.01.2024 | 14:02