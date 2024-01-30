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Ardahan’da dondurucu soğuklar: Göle eksi 32 derece | Video

Ardahan’da dondurucu soğuklar: Göle eksi 32 derece | Video

30.01.2024 | 09:38

Hava sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceyi gördüğü Ardahan’da hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 derece olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 32 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 25, Çıldır'da 30,7, Posof'ta 15, Damal'da 20,5 ve Hanak'ta eksi 28,3 dereceyi gösterdi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok aracın çalışmadığını söyleyen Ufuk Işık, ''Dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı'' dedi.

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