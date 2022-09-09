Ardahan'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı | Video

Ardahan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 599 paket gümrük kaçağı sigara ile bazı ürünler ele geçirildi. 4 şüpheli ise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı tütün satışı ve ticaretinin önlenmesine yönelik mücadele çalışmaları kapsamında, Ardahan-Kars kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve araçtaki 3 kişi hakkında ise işlem yapıldı.Hanak ilçesinde de bir iş yerinde de yapılan aramada, 209 paket gümrük kaçağı sigara, 57 bin 600 boş makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.