Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video
Arnavutköy’de bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, sonrasında ise yayaya çarptı. Çarpma sonucunda kadın savrularak yere düşerken kazayı yapan sürücü arkasına bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenen kazadan kısa süre önce bastonu ile yardım alarak yürüyebilen yaşlı bir kişinin araca bindiği ve aracın hareketinden sonra kazanın gerçekleştiği görüldü. Görüntülerde aracın çarptığı kadının yere düştüğü de yer aldı. Kaza anında yol kenarında bulunan çiçeklerin de sağa sola savrulduğu görülüyor.
"VURDUKTAN SONRA KAÇMAYI TERCİH ETTİ"
Kaza ile ilgili konuşan esnaflardan Bayram Demir, "Biz içeride oturuyorduk araç caddeden gelerek park halindeki araca çarpıyor sonrasında ise kıza çarpıyor. Kaza sonrasında kaçıp gitti bu normal bir şey değil bu kız vefat edebilirdi veya daha kötü şeyler olabilirdi. Vurduktan sonra kaçmayı tercih etti kızın sağlık durumu iyi görünmüyordu ama kalkıp gitti hastaneye gitmedi. Bu kötü bir his biz burada dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz ve araçlarımızı buraya çekmiyoruz tekrar başımıza gelecek diye korkuyoruz" ifadelerini kullandı.
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