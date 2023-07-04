Video Yaşam Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video

Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video

04.07.2023 | 10:10

Arnavutköy’de bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, sonrasında ise yayaya çarptı. Çarpma sonucunda kadın savrularak yere düşerken kazayı yapan sürücü arkasına bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 1 Temmuz tarihinde saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında park halinde olan otomobile ardından yaya olan kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadınlardan birisi savrularak yere düştü. Sürücü ise kazanın ardından arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Yere düşen kadının yardımına çevredekiler yetişti. Kazanın etkisiyle şok geçiren kadın daha sonra oradan ayrıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenen kazadan kısa süre önce bastonu ile yardım alarak yürüyebilen yaşlı bir kişinin araca bindiği ve aracın hareketinden sonra kazanın gerçekleştiği görüldü. Görüntülerde aracın çarptığı kadının yere düştüğü de yer aldı. Kaza anında yol kenarında bulunan çiçeklerin de sağa sola savrulduğu görülüyor.

"VURDUKTAN SONRA KAÇMAYI TERCİH ETTİ"
Kaza ile ilgili konuşan esnaflardan Bayram Demir, "Biz içeride oturuyorduk araç caddeden gelerek park halindeki araca çarpıyor sonrasında ise kıza çarpıyor. Kaza sonrasında kaçıp gitti bu normal bir şey değil bu kız vefat edebilirdi veya daha kötü şeyler olabilirdi. Vurduktan sonra kaçmayı tercih etti kızın sağlık durumu iyi görünmüyordu ama kalkıp gitti hastaneye gitmedi. Bu kötü bir his biz burada dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz ve araçlarımızı buraya çekmiyoruz tekrar başımıza gelecek diye korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Reçel yaparken evi yakıyordu | Video 03:55
Reçel yaparken evi yakıyordu | Video 04.07.2023 | 10:57
Düğüne geç kalanlara ilginç ceza! Su dolu oluğa attılar | Video 02:14
Düğüne geç kalanlara ilginç ceza! Su dolu oluğa attılar | Video 04.07.2023 | 10:56
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video 04:04
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video 04.07.2023 | 10:10
Gönen’de kaybolan Korhan Berzeg’in komşuları endişeli | Video 04:07
Gönen'de kaybolan Korhan Berzeg'in komşuları endişeli | Video 04.07.2023 | 09:59
Trafikte akıl almaz olay kamerada: Siniri krizi geçirip minibüsün direksiyonunu kırdı | Video 01:31
Trafikte akıl almaz olay kamerada: Siniri krizi geçirip minibüsün direksiyonunu kırdı | Video 04.07.2023 | 10:06
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız 3. kattan aşağı ’örümcek adam’ gibi böyle indi | Video 01:50
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız 3. kattan aşağı 'örümcek adam' gibi böyle indi | Video 04.07.2023 | 10:01
Otomobil kaputunda mahsur kalan kedi için seferber oldular | Video 05:35
Otomobil kaputunda mahsur kalan kedi için seferber oldular | Video 04.07.2023 | 09:39
Erzincan’da düğün konvoyunda trafik kazası: 7 yaralı | Video 02:59
Erzincan’da düğün konvoyunda trafik kazası: 7 yaralı | Video 04.07.2023 | 09:07
Bayburt’ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp öldü! | Video 03:00
Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp öldü! | Video 04.07.2023 | 08:58
Van Gölü’nde dolunay mest etti | Video 02:38
Van Gölü'nde dolunay mest etti | Video 04.07.2023 | 08:24
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı: 1 ölü | Video 05:03
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı: 1 ölü | Video 04.07.2023 | 08:24
Adana’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var | Video 03:29
Adana’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var | Video 04.07.2023 | 08:24
Drift yapan sürücüye 29 bin lira ceza | Video 00:27
Drift yapan sürücüye 29 bin lira ceza | Video 03.07.2023 | 17:03
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı | Video 31:29
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı | Video 03.07.2023 | 20:31
Bayram bilançosu netleşti: 43 ilin geçiş güzergahından 800 bin araç geçiş yaptı | Video 03:21
Bayram bilançosu netleşti: 43 ilin geçiş güzergahından 800 bin araç geçiş yaptı | Video 03.07.2023 | 16:21
Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı 14:11
Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı 03.07.2023 | 15:57
Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra cezaevine gönderildi | Video 00:38
Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra cezaevine gönderildi | Video 03.07.2023 | 16:24
Ankara’da dehşet! Yaşlı adam önce karısını öldürdü, sonra intihar etti | Video 01:38
Ankara'da dehşet! Yaşlı adam önce karısını öldürdü, sonra intihar etti | Video 03.07.2023 | 15:47
Zonguldak’ta trafik magandası trafiği tehlikeye düşürdü... 4 bin 64 TL ceza kesildi | Video 00:20
Zonguldak'ta trafik magandası trafiği tehlikeye düşürdü... 4 bin 64 TL ceza kesildi | Video 03.07.2023 | 15:12
Anadolu Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 5’i çocuk 8 yaralı | Video 01:46
Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 8 yaralı | Video 03.07.2023 | 15:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA