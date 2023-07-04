Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video 04.07.2023 | 10:10 Arnavutköy’de bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, sonrasında ise yayaya çarptı. Çarpma sonucunda kadın savrularak yere düşerken kazayı yapan sürücü arkasına bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 1 Temmuz tarihinde saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında park halinde olan otomobile ardından yaya olan kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadınlardan birisi savrularak yere düştü. Sürücü ise kazanın ardından arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Yere düşen kadının yardımına çevredekiler yetişti. Kazanın etkisiyle şok geçiren kadın daha sonra oradan ayrıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenen kazadan kısa süre önce bastonu ile yardım alarak yürüyebilen yaşlı bir kişinin araca bindiği ve aracın hareketinden sonra kazanın gerçekleştiği görüldü. Görüntülerde aracın çarptığı kadının yere düştüğü de yer aldı. Kaza anında yol kenarında bulunan çiçeklerin de sağa sola savrulduğu görülüyor.Kaza ile ilgili konuşan esnaflardan Bayram Demir, "Biz içeride oturuyorduk araç caddeden gelerek park halindeki araca çarpıyor sonrasında ise kıza çarpıyor. Kaza sonrasında kaçıp gitti bu normal bir şey değil bu kız vefat edebilirdi veya daha kötü şeyler olabilirdi. Vurduktan sonra kaçmayı tercih etti kızın sağlık durumu iyi görünmüyordu ama kalkıp gitti hastaneye gitmedi. Bu kötü bir his biz burada dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz ve araçlarımızı buraya çekmiyoruz tekrar başımıza gelecek diye korkuyoruz" ifadelerini kullandı.