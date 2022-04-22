Ata Demirer paylaşımıyla takipçilerini güldürdü! Ünlü komedyen Ata Demirer yaz sezonunu erken açtı: Üşümüyorum ki! | Video

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, son dönemde verdiği 18 kiloyla magazin gündemine oturdu. Ata Demirer, bugün sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Bir video paylaşan ünlü oyuncu, yaz sezonunu erken açtı. Denize giren Demirer, ‘üşümüyorum ki’ diyerek sosyal medya takipçilerini güldürdü. Ünlü komedyene sosyal medya hesabından yorum yağdı. İşte Ata Demirer’in güldüren o paylaşımı!