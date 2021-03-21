Video Yaşam Ata keserli işkence kamerada | Video

Ata keserli işkence kamerada | Video

Ata keserli işkence kamerada | Video
21.03.2021 | 12:01

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Hatay’ın Arsuz ilçesinde yükü çekemeyen ata keserle vuran bir kişi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre olay Hatay'ın Arsuz İlçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede at arabasıyla yük taşıyan bir kişi arışı yükü çekemeyen ata eline aldığı keserle vurdu. Bu durumu gören vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede ata işkence yapan vatandaşı bulan polis şahsa adli işlem başlatıldı. Bu arada Arsuz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de ata el koyu bakımını üstlendi.

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