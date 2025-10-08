Video Yaşam Ataşehir'de fabrikada yangın paniği | Video
08.10.2025 | 15:20

İstanbul Ataşehir'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

