Ataşehir'de fabrikada yangın paniği | Video
İstanbul Ataşehir'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
