atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ocak 2023 Cuma atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 13.01.2023 | 10:25
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İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 13.01.2023 | 09:59
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Otomobilin tramvay durağına çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 13.01.2023 | 10:01
03:18
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video 13.01.2023 | 10:03
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Nemrut Krater Gölü iki mevsimi bir arada yaşatıyor | Video 13.01.2023 | 09:48
02:17
Isınmak için yaktığı ateş pahalıya patladı | Video 13.01.2023 | 09:47
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Sosyal medyada büyük ilgi gören kurye piyanist bu kez sahnede çaldı | Video 13.01.2023 | 09:21
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İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 13.01.2023 | 09:19
02:43
Nevşehir'de 9 katlı binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi | Video 13.01.2023 | 08:58
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İstiklal saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi | Video 13.01.2023 | 09:11
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Kuşadası'nda sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 4 tutuklama | Video 13.01.2023 | 08:59
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Kocaeli'de fabrikanın çatısında yanan jeneratörü itfaiye söndürdü | Video 13.01.2023 | 09:00
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Karadeniz'de dalgalar korkuttu: İskeleye giriş kısıtlandı | Video 13.01.2023 | 08:38
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Pompalı tüfeklerle apartmana ateş açıldı, 2 dairenin camları kırıldı | Video 13.01.2023 | 08:42
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Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı | Video 13.01.2023 | 08:38
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Sosyal medyadan bebek isteyen minik kızın isteği gerçek oldu | Video 13.01.2023 | 08:38
03:21
İstanbul’da kartpostallık sis manzarası | Video 12.01.2023 | 22:50