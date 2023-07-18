Av tüfeğiyle dehşet yaşattı: 2 yaralı | Video
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, av tüfeğiyle 2 kişiyi vurdu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken vuran şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis, kaçan şahsı yakalamak için soruşturma başlattı.
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