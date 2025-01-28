Video Yaşam Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı | Video
Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı | Video

Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı | Video

28.01.2025 | 08:33

Avcılar’da bir iş yerine, hafif ticari araç içerisinde bulunan kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri içinde müşterilerin de olduğu saldırı neticesinde 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine içeride müşterilerin olduğu anda, olay yerine hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında iş yerinde bulunan üç müşteri yaralandı. İş yerinin yaklaşık 10 gün kadar önce açıldığı öğrenildi. Silah seslerini duyan vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Malatya’da kaybolan yaşlı adam ekiplerin çalışmalarıyla bulundu | Video 00:41
Malatya’da kaybolan yaşlı adam ekiplerin çalışmalarıyla bulundu | Video 28.01.2025 | 09:28
5 iş yerinin küle döndüğü yangında, çakmakçı dükkanında patlamalar yaşandı | Video 04:00
5 iş yerinin küle döndüğü yangında, çakmakçı dükkanında patlamalar yaşandı | Video 28.01.2025 | 08:34
Avcılar’da iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 02:28
Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 28.01.2025 | 08:33
Depremzede Osman amcadan nasihat gibi sözler: Çardak kurar gibi evlerimizi bitirdiler 01:00
Depremzede Osman amcadan nasihat gibi sözler: Çardak kurar gibi evlerimizi bitirdiler 27.01.2025 | 16:52
Bursa’daki deprem anı kamerada! 00:48
Bursa'daki deprem anı kamerada! 27.01.2025 | 14:58
Kadıköy bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada 00:23
Kadıköy bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada 27.01.2025 | 14:57
İstanbul Beyoğlu’nda otelde yangın 00:32
İstanbul Beyoğlu'nda otelde yangın 27.01.2025 | 14:53
Esenyurt’ta düğündeki ’takı töreni’ kavgası kamerada 06:14
Esenyurt’ta düğündeki 'takı töreni' kavgası kamerada 27.01.2025 | 12:35
Bursa’da taşlar, sopalar havada uçuştu... 2 aile arasında çıkan kavga kamerada 01:05
Bursa'da taşlar, sopalar havada uçuştu... 2 aile arasında çıkan kavga kamerada 27.01.2025 | 10:29
Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! 40:27
Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! 27.01.2025 | 09:23
Kartalkaya’da hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını arayıp dalga geçen vicdansızlar yakalandı | Video 00:17
Kartalkaya'da hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını arayıp dalga geçen vicdansızlar yakalandı | Video 26.01.2025 | 16:23
İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 01:00
İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 26.01.2025 | 14:38
Demir kapıya elini sıkıştıran çocuğun parmağı koptu | Video 01:09
Demir kapıya elini sıkıştıran çocuğun parmağı koptu | Video 26.01.2025 | 14:28
Samsun’da araç içinde 184 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 01:15
Samsun'da araç içinde 184 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 26.01.2025 | 14:28
Esenyurt’ta alacak verecek kavgası kanlı bitti: Yolda yürüyen husumetlisini böyle bıçakladı | Video 01:25
Esenyurt’ta alacak verecek kavgası kanlı bitti: Yolda yürüyen husumetlisini böyle bıçakladı | Video 26.01.2025 | 10:30
Ücretini alamadığı müşterisini yol ortasında böyle dövdü | Video 00:55
Ücretini alamadığı müşterisini yol ortasında böyle dövdü | Video 26.01.2025 | 10:30
Tokat’ta horoz dövüştürenlere baskın | Video 00:44
Tokat’ta horoz dövüştürenlere baskın | Video 26.01.2025 | 10:29
Alkolü fazla kaçırıp taşkınlık yapan gruba meydan dayağı | Video 02:38
Alkolü fazla kaçırıp taşkınlık yapan gruba meydan dayağı | Video 26.01.2025 | 10:29
Nefes borusuna yemek kaçan vatandaşa Heimlich manevrası uygulandığı anlar kamerada | Video 05:08
Nefes borusuna yemek kaçan vatandaşa Heimlich manevrası uygulandığı anlar kamerada | Video 26.01.2025 | 10:08
Saç ektirmek için gitti, kulak zarı patladı | Video 06:19
Saç ektirmek için gitti, kulak zarı patladı | Video 26.01.2025 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA