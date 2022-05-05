Video Yaşam Ayakkabıları poşete doldurup kaçtı, aynı AVM’de yakalandı | Video
Ayakkabıları poşete doldurup kaçtı, aynı AVM’de yakalandı | Video

Ayakkabıları poşete doldurup kaçtı, aynı AVM’de yakalandı | Video

05.05.2022 | 11:49

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İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki bir mağazaya giren ve elindeki torbalara doldurduğu 31 çift ayakkabıyı çalan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı alışveriş merkezinin içerisinde yakalandı.

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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Güneşli Mahallesi Koçman Caddesi'nin üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki bir iş yerinden 7 bin 598 lira değerinde 31 çift ayakkabı çalınması üzerine inceleme başlattı. Söz konusu iş yerine "Müşteri" gibi geldiği ve yanında bulunan torbalara ayakkabıları doldurarak kaçtığı güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen ve açık kimliği kısa süre içerisinde belirlenen T.K.(25), Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından olayı gerçekleştirdiği alışveriş merkezinin içerisinde kısa sürede yakalandı. Üst aramasında hırsızlık olaylarında kullandığı bir adet kerpeten bulunan ve uyuşturucu ile hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu ortaya çıkan T.K., "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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