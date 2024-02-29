Ayvacık’ta 70 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı | Video
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde 3 farklı noktada düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 70 kaçak göçmen yakalandı. 5 organizatör gözaltına alındı.
Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörler, yabancı uyruklu V.Ş.S., A.Ş., K.S. ile O.Y. ve H.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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