Ayvacık’ta 70 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı | Video 29.02.2024 | 14:56 Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde 3 farklı noktada düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 70 kaçak göçmen yakalandı. 5 organizatör gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyon sonucunda 3 farklı noktada 70 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu V.Ş.S., A.Ş., K.S. ile O.Y. ve H.B. gözaltına alındı. 2 araç ve 1 sürat botuna el konuldu. Araçlar yed-i emin otoparkına çekildi.Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörler, yabancı uyruklu V.Ş.S., A.Ş., K.S. ile O.Y. ve H.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.