Video Yaşam Baba ile oğlunu öldürdü, 'Alacağım vardı ödemediler, canıma tak etti' dedi | Video
Baba ile oğlunu öldürdü, 'Alacağım vardı ödemediler, canıma tak etti' dedi | Video

Baba ile oğlunu öldürdü, 'Alacağım vardı ödemediler, canıma tak etti' dedi | Video

05.09.2024 | 12:51

Burdur'da alacak anlaşmazlığından husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı (42), tutuklandı. Kızıllı, "Alacağım vardı ödemediler. Canıma tak etti" dedi.

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Olay, 3 Eylül'de saat 19.00 sıralarında, Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ramazan Tin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Muharrem Tin, buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Tin, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazeleri, işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

'PİŞMANIM'

Olaydan sonra otomobiline binerek Burdur yönüne doğru kaçarken Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalanan Metin Kızıllı'nın işlemleri tamamlandı. Emniyetteki ifadesi sonrası dün adliyeye sevk edilen Metin Kızıllı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanıp, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Kızıllı'nın ifadesinde, "Alacağım vardı, ödemediler. Canıma tak etti. Olayı gerçekleştirdim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Diğer yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Metin Kızıllı'nın elinde tüfekle baba oğula doğru koştuğu, önce Ramazan Tin'e, sonra oğlu Muharrem Tin'e ateş ettiği, ardından otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı.

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