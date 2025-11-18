Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video
18.11.2025 | 14:28
Adana'da okula giderken lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenaze namazını babası kıldırdı. Anne ise oğlunun arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü.
Bu arada adliyeye sevk edilen sürücü E.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
