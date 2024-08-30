Video Yaşam Bağcılar'da 5 katlı fabrika alevlere teslim oldu | Video
Bağcılar'da 5 katlı fabrika alevlere teslim oldu | Video

Bağcılar'da 5 katlı fabrika alevlere teslim oldu | Video

30.08.2024 | 08:57

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı iplik dokuma fabrikasında gece saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınabildi.

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Yangın saat 00.30 sıralarında, Bağcılar Yavus Selim Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda yer alan 969. Sokak'taki 5 katlı iplik dokuma fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Edinilen bilgiye göre yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekipler yangında yerden ve vinç yardımıyla havadan müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınabildi. Yangında şans eseri ölü ve yaralı meydana gelmezken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Çevre ilçe belediyelerinden de su tankerleri destek olarak olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası fabrikada çıkan yangın yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri kontrol altına alınan yangına uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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