Bağcılar'da zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler | Video
İstanbul Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
Bağcılar'da zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler | Video 16.04.2024 | 09:17
01:07
Burdur’da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı | Video 16.04.2024 | 09:03
00:35
Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı | Video 16.04.2024 | 08:53
01:00
Samsun Gastronomi ve Tadım etkinliği beğeni topladı 16.04.2024 | 00:52
00:11
02:25
Ataşehir’de servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 15.04.2024 | 16:08
11:18
01:05
Kozan’da feci kaza: Otomobil yol kenarındaki yayaya böyle çarptı | Video 15.04.2024 | 15:24
01:02
04:13
05:27
01:50
Nadir görülen 'Doğu cılıbıtı' böyle görüntülendi | Video 15.04.2024 | 14:33
06:26
Fas’tan Yozgat’a gelin geldiler, aynı düğünle dünya evine girdiler | Video 15.04.2024 | 13:23
03:56
02:34
01:00
Halfeti’de iki gezi teknesi burun buruna çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 15.04.2024 | 13:21
01:02
Sokak ortasındaki uyuşturucu alışverişi kameraya takıldı | Video 15.04.2024 | 11:01
02:21
05:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 15.04.2024 | 10:50