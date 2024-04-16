Video Yaşam Bağcılar'da zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler | Video
Bağcılar'da zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler | Video

Bağcılar'da zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler | Video

16.04.2024 | 09:17

İstanbul Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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