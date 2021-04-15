Video Yaşam Bağdat Caddesi'nde 2 milyonluk halı hırsızlığı kamerada | Video

Bağdat Caddesi'nde 2 milyonluk halı hırsızlığı kamerada | Video

Bağdat Caddesi'nde 2 milyonluk halı hırsızlığı kamerada | Video
15.04.2021 | 11:54

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan bir halıcı dükkanına araçlarını yanaştıran maskeli 5 şüpheli, buradan değeri yaklaşık 2 milyon TL olan halıları araca koyarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin halıları arabaya yükleyip kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan bir halıcıda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dükkanın önüne beyaz renkte bir araçla gelen kimliği belirsiz maskeli 5 kişi, levye ile kapıyı zorlayarak iş yerine girdi. Şüpheliler, yaklaşık 2 milyon TL değerinde olan 80 parça lüks halıyı çalıp arabaya koyarak kayıplara karıştılar.

İş yeri sahipleri sabah işe geldiklerinde girişte bulunan halıların çalınmış olduğunu görerek durumu hemen polise bildirdi.

İş yeri çalışanı Mustafa Arslan "Sabah saat sekize çeyrek kala beyaz bir minibüs ile, gördüğümüz kadarıyla dört beş maskeli kişi, kapıyı levyeyle açtılar. Sağdaki halılarımız yetmiş seksen parçayı arabaya yüklemişler. Maliyeti normalde bir buçuk milyon lira civarında, bize zarar çok. Biz soyulan beşinci halıcıyız" ifadelerini kullandı.

Halı hırsızlığı ise dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin ticari araçla yanaşıp halıları tek tek çaldığı görülüyor.

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