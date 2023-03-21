Baharın müjdecisi leylekler Aydın semalarında görsel şölen sunuyor | Video
Havaların ısınmasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler Aydın’a gelmeye başlarken, leyleklerin gökyüzündeki uçuşları görsel şölen oluşturuyor.
Koçarlı'da çiftçilik ile uğraşan Süleyman Üncül, "Leylekler, 15-20 gün önce geldiler. Şu anda sayıları az ama ilerleyen günlerde çoğalırlar inşallah. Yuvaları sabit duruyor ve her leylek her yıl aynı yuvaya geliyor. Yuvalar daha önceden teller üzerindeydi sonra onlar yapılan çalışmalarla yükseltildi. Onlara hastayız, çift sürerken tarlada arkamızdan gelmeleri falan çok zevk veriyor hoşumuza gidiyor" dedi.
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