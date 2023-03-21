Video Yaşam Baharın müjdecisi leylekler Aydın semalarında görsel şölen sunuyor | Video
Baharın müjdecisi leylekler Aydın semalarında görsel şölen sunuyor | Video

Baharın müjdecisi leylekler Aydın semalarında görsel şölen sunuyor | Video

21.03.2023 | 11:47

Havaların ısınmasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler Aydın’a gelmeye başlarken, leyleklerin gökyüzündeki uçuşları görsel şölen oluşturuyor.

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Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte ilk leylek sürüleri görülmeye başlandı. Leylek göçleri baharın da habercisi olması nedeniyle doğaseverler tarafından heyecanla izleniyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Aydın'ın birçok yerine gelerek, yıllardır aynı konumda olan yuvalarını etraftan topladıkları kuru ağaç dalları ile onarıyor. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yazı geçirecekleri yuvalarına geri dönen leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiklerini ifade ettiler. Aydın semalarında uçan leylekler renkli görüntüler ortaya çıkartırken, uzun gagalıların muhteşem görüntüleri drone ile görüntülendi.

Koçarlı'da çiftçilik ile uğraşan Süleyman Üncül, "Leylekler, 15-20 gün önce geldiler. Şu anda sayıları az ama ilerleyen günlerde çoğalırlar inşallah. Yuvaları sabit duruyor ve her leylek her yıl aynı yuvaya geliyor. Yuvalar daha önceden teller üzerindeydi sonra onlar yapılan çalışmalarla yükseltildi. Onlara hastayız, çift sürerken tarlada arkamızdan gelmeleri falan çok zevk veriyor hoşumuza gidiyor" dedi.

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