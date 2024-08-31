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Bahçelievler’de 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler’de 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

31.08.2024 | 08:47

İstanbul Bahçelievler’de caddede yürüyen 3 kişiye, kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kovalamacanın yaşandığı saldırıda kurşunların isabet ettiği bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ayağından yaralandı.

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Olay, saat 00.00'da Bahçelievler Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen 3 erkek şahıs, kimliği belirlenmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganları fark eden 3 kişi koşarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 100 metre kovalamacının yaşandığı saldırıda 2 kişi kurşunların hedefi olurken, bir kişi ise saldırganlardan kaçtı. Saldırı sonrası saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı caddeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği iki kişiye müdahale etti.


1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, bir kişinin ise ayağına isabet ettiği kurşunla yaralandığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, caddede uzun süre delil araması ve incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni, cenaze arabasına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheli kişi veya kişileri aramak için çalışma başlattı.

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